В последние выходные уходящего года жители Московского региона смогут сходить на концерт Jony и увидеть шоу олимпийских чемпионов с участием многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных. В «Крокус Сити Холле» пройдет елка для детей «Тайна вселенной Деда Мороза». На киноэкраны выйдут продолжение фантастической сказки «Последний богатырь: Посланник тьмы» и отечественная комедия «Мой папа не подарок». Подробнее об этих и других событиях ближайшего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

T-Fest

В пятницу, 24 декабря, в клубе Gipsy состоится концерт рэпера T-Fest, известного своими треками «Улети» и «Ламбада». Мероприятие пройдет в клубном формате — оно начнется в 23:00. Сам артист выйдет на сцену не ранее 02:00. Билеты можно купить на сайте.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 1, клуб Gipsy

Когда: 24 декабря в 23:00

Стоимость: от 3300 рублей

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Jony

Один из самых популярных современных артистов, Jony выступит в «Барвиха Luxury Village» 24 декабря. Певец исполнит свои хиты, в том числе трек «Комета». Билеты еще в продаже и доступны по ссылке.

Где: Московская обл., Одинцовский г.о., д. Барвиха, Рублево-Успенское ш., 8-й километр, д. 114, стр. 2, «Барвиха Luxury Village»

Когда: 24 декабря в 20:00

Стоимость: от 8000 рублей

«Хор Турецкого»

24 и 26 декабря в Кремлевском дворце состоится концерт арт-коллектива «Хор Турецкого». Посетителей ждет сказочная атмосфера, которая бывает только под Новый год. Мероприятие доступно для посетителей с QR-кодом. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.1, Кремлевский дворец

Когда: 24 и 26 декабря в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

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«Времена года. Вивальди-Рихтер»

В воскресенье в галерее имени Шилова состоится концерт, посвященный циклу скрипичных концертов «Времена года». На мероприятии прозвучат произведения Антонио Вивальди, а также переосмысленные «Времена года» Макса Рихтера. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, ул. Знаменка, д. 5, галерея им. Шилова

Когда: 26 декабря в 16:00

Стоимость: от 2300 рублей

СПЕКТАКЛИ

Шоу олимпийских чемпионов

В пятницу во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой соберутся легендарные спортсмены. Зрители увидят спортивно-цирковое мультимедийное шоу. В мероприятии также примут участие Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике. Билеты можно купить на сайте.

Где: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Когда: 24 декабря в 20:00

Стоимость: от 2500 рублей

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«Бег»

В пятницу на сцене театра Вахтангова состоится спектакль «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова, одному из ключевых произведений автора. Продолжительность спектакля — 3 часа 50 минут. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 26, театр Вахтангова

Когда: 24 декабря в 19:00

Стоимость: от 550 рублей

«Лебединое озеро»

С 25 декабря по 8 января в дворце «Мегаспорт» можно будет увидеть новое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Это будет не просто ледовое представление, а спектакль, балет на льду. В мероприятии примут участие Татьяна Навка, Петр Чернышев, Повилас Ванагас и другие известные фигуристы. Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Билеты доступны по ссылке.

Где: г. Москва, Ходынский бул., д. 3, дворец «Мегаспорт»

Когда: 25 декабря в 13:00 и 18:00, 26 декабря в 12:00 и 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

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«Шутники»

На сцене «Планеты КВН» в воскресенье состоится спектакль «Шутники» по малоизвестной пьесе, в которой уместился весь мир Островского. В сюжете примут участие герои других произведений автора — «Грозы», «Бесприданницы», «Леса» и «Снегурочки». Главного персонажа истории сыграет Константин Райкин. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 2, ММЦ «Планета КВН»

Когда: 26 декабря в 19:00

Стоимость: от 700 рублей

ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Тайна вселенной Деда Мороза»

С 25 декабря по 8 января в «Крокус Сити Холле» можно будет посетить масштабное шоу «Тайна вселенной Деда Мороза». По сюжету Деду Морозу вместе с посетителями придется спасать Новый год. Действие будет происходить как на сцене, так и в зале. Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Билеты доступны по ссылке.

При покупке можно будет получить билет и на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: с 25 декабря по 8 января

Стоимость: от 950 рублей

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«Дорога в Рождество»

С 24 декабря в зале церковных соборов храма Христа Спасителя начнутся представления для детей «Дорога в Рождество». Елка будет носить не только развлекательный, но и просветительский характер. В целом мероприятие продлится 1 час 45 минут. Вход только по QR-кодам. Билеты можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15, зал церковных соборов храма Христа Спасителя

Когда: с 24 декабря по 9 января

Стоимость: от 1300 рублей

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Комедийная выставка от популярных стендап-комиков

С 21 декабря в Comedy Gallery можно посетить комедийную выставку от популярных стендап-комиков и талантливых художников России. Посетителям представят полотна на социальные, философские и другие темы, а также инсталляции. Возрастное ограничение — 18+. Приобрести билет и узнать подробности о выставке можно по ссылке.

Где: г. Москва, пер. Малый Левшинский, д. 7, стр. 1, Comedy Gallery

Когда: с 21 декабря

Стоимость: 790 рублей

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«Рождественский дар»

С 23 декабря открывается выставка-ярмарка «Рождественский дар». На ней будут представлены фигурки, картины и различные инсталляции на тему главного христианского праздника — Рождества. Посетители также смогут купить сувениры. Вход на мероприятие свободный.

Где: г. Москва, ул. Останкинская, д. 55, торговый центр «РМ»

Когда: с 23 по 28 декабря

Стоимость: бесплатно

Маркет «4 сезона»

сайт foursiz.com

25 и 26 декабря на «Хлебозаводе» пройдет маркет «4 сезона». На креативной ярмарке можно будет купить различные изделия ручной работы для себя или в подарок, собрать полноценный образ на Новый год или перекусить на фуд-корте. Вход на мероприятие свободный.

Где: г. Москва, Новодмитровская ул., д. 1, «Хлебозавод»

Когда: 25 и 26 декабря

Стоимость: бесплатно

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Последний богатырь: Посланник тьмы»

В прокат выходит очередной фильм про Ивана-богатыря. По сюжету в этот раз главному герою придется спасать свою невесту Василису. Правда, неожиданно он вместе с друзьями окажется в современной Москве.

«Мой папа не подарок»

В этот уикенд на экраны выйдет еще один российский фильм «Мой папа не подарок». В нем расскажут историю Макса, которому то и дело придется преодолевать различные преграды: выиграть гонку на супердронах, обезвредить таинственного злодея и спасти отца от банкротства.

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«Триумф»

Актер Этьен собирается создать театральную труппу из заключенных. После им всем придется поставить пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, однако на это у Этьена есть всего полгода.