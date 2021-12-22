РИАМО - 22 дек. 1 июля 2019 года был открыт образовательный центр «Взлет» в структуре гимназии им. Е. М. Примакова. С тех пор обучение там прошли в очном и дистанционном формате свыше 100 тыс. школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба образования по региону.

Центр был создан в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». Он нужен для того, чтобы выявлять талантливых детей и молодежь, проживающих в Подмосковье. Кроме того, центр поддерживает и развивает способностей и талантов детей и молодежи, сопровождает и мониторит дальнейшее развитие.

Направление деятельности

Основные направления деятельности центра – популяризация олимпиадного движения, а также организация и проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов, организация и проведение Подмосковной олимпиады школьников и Весенней олимпиады школьников, региональных этапов олимпиады им. Дж. К. Максвелла, им. Л. Эйлера, регионального трека всероссийского конкурса «Большие вызовы» и др.

А также организация и проведение интенсивных профильных образовательных программ по трем направлениям: «Наука» (на базе АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы), «Искусство» (на базе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки), «Спорт» (на базе ГАУ МО «Центр спортивной подготовки № 4»).

Еще «Взлет» проводит проектные образовательные программы, организует и проводит семинары с педагогами по работе с одаренными детьми, а также онлайн-курсы по подготовке к олимпиадам «Взлет.Онлайн».

Организация олимпиад

Одной из приоритетных задач центра является организационное и методическое сопровождение этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 2020–2021 учебном году в региональном этапе ВсОШ приняли участие 13 904 школьника (прирост составил 51,5% по сравнению с прошлым годом). Благодаря работе «Взлета» в 2021 году было увеличено количество площадок проведения регионального этапа ВсОШ с 28 (в 2020 году) до 90, что позволило существенно улучшить логистику участия школьников в олимпиаде.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году сборная Московской области завоевала 183 диплома — вдвое больше, чем в предыдущем году. Максимальное количество дипломов — по физике (24), астрономии (23) и истории (15). Из 169 победителей и призёров заключительного этапа ВсОШ 162 школьника являются выпускниками интенсивных профильных программ «Взлета». На школьном этапе ВсОШ в 2021–2022 учебном году зафиксировано более 1,7 млн участников.

Первые интенсивные профильные образовательные программы по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» стартовали в сентябре 2019 года. В направление «Наука» сегодня входят программы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по 24 предметам и проектные программы; по направлению «Искусство» реализуются программы «Основы многослойной акварельной живописи» и «Художественно-стилевые особенности росписи по фарфору». Направление «Спорт» включает интенсивные профильные программы по шахматам и футболу.

Обучение по программам направлений «Наука», «Искусство», «Спорт» бесплатное.

На кого рассчитан

Аудитория программ — школьники 6–11 классов, демонстрирующие успехи в естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах, живописи, спорте, проектной деятельности.

В прошлом году в центре успешно запустили дистанционные курсы подготовки к олимпиадам «Взлет.Онлайн». Занятия проходят на цифровой платформе по 6 самым популярным предметам ВсОШ: математика, русский и английский языки, биология, физика, обществознание. Доступ к курсам приобретают заинтересованные в проекте школы, и в течение всего учебного года школьники занимаются бесплатно. Оставить заявку на подключение можно на сайте: vzlet.online.

Партнерство

Центр активно развивает партнерские отношения с ведущими образовательными и научными организациями, вузами и промышленными предприятиями, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Сейчас у центра 28 партнеров. Среди них - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД Российской Федерации и другие.

Стратегия развития Центра предполагает строительство в Московской области двух научно-образовательных кластеров: гуманитарного на территории Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе и естественнонаучного на территории «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Первый кампус откроется в январе 2022 года.