РИАМО - 22 дек. В поселке Коммунарка в новой Москве было завершено строительство амбулаторного корпуса больницы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На территории больницы в Коммунарке полностью завершилось строительство амбулаторного корпуса. В настоящий момент в здании идет пуско-наладка оборудования, готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь здания составляет 8,3 тыс. кв. м. В нем будут девять этажей, в том числе подвал и технический этаж.

«В здании будет установлено более 5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели», - добавил вице-мэр.

Как отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в новом амбулаторном корпусе создана вся необходимая инфраструктура для оказания качественной медпомощи различного профиля.

«В здании смогут разместиться лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, единый для всего медкомплекса больничный архив, консультативно-диагностическое отделение, отделение амбулаторного гемодиализа на 16 процедурных мест, а также дневной стационар различного профиля: терапия, хирургия, онкология», – перечислил Загрутдинов.

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Мосгордумы сообщил, что во всех районах столицы москвичи смогут получать медпомощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома.

«Количество поликлиник под комплексную реконструкцию увеличено до 200 зданий. Будет открыто порядка 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает», – подчеркнул Собянин.

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