РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В городском округе Мытищи проведены профилактические работы в целях обеспечения безопасности населения в рамках программы «Тонкий лед», обследованы водоемы в пяти населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Толщина льда на Икшинском водохранилище в районе деревни Большая Черная составляет 21 см, на реке Клязьме в деревне Новосельцево – 22 см, на Пироговском водохранилище в районе деревень Подрезово и Сорокино – 20 см.

На реке Яузе в районе поселка Дружба по краям отмечается толщина льда только 2 см, посередине водоема льда нет.

Патрулирование водных объектов продолжается, в нем задействована специальная техника, работники поисково-спасательных формирований и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Московской области.