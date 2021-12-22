РИАМО - 22 дек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Луховицы прошла встреча с переселенцами из аварийного жилья. На мероприятии жителям рассказали о возможности досрочного переселения уже в следующем году за счет применения сертификата на покупку нового жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Теперь жители аварийных домов смогут скорее переселиться в новые дома и не ждать 2025 года. До мая следующего года им будут выдавать сертификаты.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - подчеркнул глава областного Минстроя Владимир Локтев.

На встрече в Луховицах присутствовали исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Тимохин совместно с сотрудниками областного Минстроя. Жителям Подмосковья рассказали о правилах и способах использования сертификата, порядке его получения и применения, а также о других вариантах переселения.

Власти Подмосковья приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для этого разработан ряд дополнительных мер. Они позволят сократить срок реализации программы с 4 лет до 2 и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.