РИАМО - 22 дек. Во Дворце культуры «Видное» состоялся большой форум добровольцев общественных организаций и объединений муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники мероприятия обсудили реализацию проектов по ключевым направлениям волонтерства: социальному, патриотическому, медийному, экологическому, спортивному и событийному. Ежедневно волонтеры округа оказывают помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям – всем тем, кто нуждается в помощи.

Спикеры мероприятия рассказали ребятам о проделанной работе, реализованных проектах, в том числе о том, как работать в команде, планах на будущее.

Участники форума «Волонтеры - 2021» единогласно приняли решение провести в 2022 году большой однодневный форум и создать единый ресурсный центр.

В рамках мероприятия самые активные из ребят были отмечены муниципальными наградами и памятными подарками.

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