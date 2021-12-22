РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с капитаном первого ранга Рафаилем Бикбулатовым и руководителем балашихинского отделения общественной организации «Офицеры России» Розалией Абатуровой вручил 8 юным жителям городского округа их первые паспорта гражданина РФ и памятные подарки от регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Торжественную церемонию провели в информационно-культурном центре «Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого» в микрорайоне Железнодорожный в рамках акции «Мы —граждане России». Ее цель - воспитание патриотических чувств в молодых людях и уважительного отношения к основному документу гражданина России.

«Дорогие ребята, сегодня значимое событие в вашей жизни, вы получаете свой первый основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Важно, что это мероприятие проходит в торжественной обстановке. Уверен, вы его запомните», - сказал Ефимов.

Он пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и, конечно, любить свою Родину.

Ребята произнесли слова клятвы посвящения юных граждан России, после чего для них провели экскурсию по читальным залам и запасником городской библиотеки.

Акция «Мы — граждане России» проводится в Балашихе молодежным центром «Мы Вместе» с 2009 года.