РИАМО - 22 дек. При выборе куриного мяса следует отличать взрослую птицу от цыпленка-бройлера, некоторым употребление мяса молодых кур не рекомендуется, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия.

«В мясе молодых цыплят, бройлеров, очень высокий уровень пуринов. При нарушении пуринового обмена сначала повышается уровень мочевой кислоты в крови. Если не обращать на это внимание, это приводит к развитию подагры суставов, мочекислых камней в печени», - сказала Чедия в эфире радио Sputnik.

По ее словам, также в мясе цыплят мало холестерина, так что их можно есть при повышенном холестерине в организме.

Она добавила, что у курицы бывает белое и красное мясо.

«Белое мясо – это грудка курицы, красное – все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе», – пояснила диетолог.

Она отметила, что курицу лучше всего отваривать или запекать. Причем в случае варки рекомендуется использовать технологию вторичного бульона.

«То есть вы кладете мясо в холодную воду, доводите до кипения, 10 минут кипятите, потом сливаете эту воду, промываете мясо и дальше варите его уже в новой воде», – объяснила Чедия.

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