РИАМО - 22 дек. Однокурсница 9-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой, которая в этом году поступила на психфак МГУ, отметила, что не видела девочку на парах и на дистанционных занятиях с начала сентября. Об этом сообщает Газета.ru.

21 декабря отец Тепляковой вступил в конфликт с сотрудниками вуза из-за того, что девочка в расстроенных чувствах выбежала из аудитории МГУ после того, как неправильно ответила на экзаменационный вопрос.

Как отметила однокурсница девочки, 9-летняя студентка сдавала экзамен в индивидуальном порядке, на ее экзамене никто не присутствовал.

Также отец вундеркинда написал заявление в полицию о незаконном удержании его ребенка.

Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ.

Появилось видео конфликта отца 9‑летней студентки МГУ с сотрудниками вуза>>