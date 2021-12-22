РИАМО - 22 дек. Площадки для запуска фейерверков в Московской области на новогодних праздниках добавили на карту, опубликованную на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Посмотреть карту можно по ссылке.

Для каждой точки на карте указаны координаты и адрес. Всего на карту нанесены 338 площадок, где можно будет запустить фейерверки.

При запуске салютов главное – строго следовать инструкции. Нельзя запускать фейерверки при скорости ветра более 5 м/с, хранить фейерверки без упаковки, направлять зажженную ракету в людей, бросать ее в костер.

Во время праздников МЧС будет обеспечивать безопасность в Подмосковье. Особое внимание уделят запуску фейерверков.

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