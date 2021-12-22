РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Затор наблюдается на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, движение машин затруднено от съезда с Ильинского шоссе до пересечения с МКАД в сторону столицы, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Напряженная дорожная ситуация также наблюдается на Ильинском шоссе от села Ильинское до деревни Глухово.

На Волоколамском шоссе в сторону области пробка от эстакады на пересечении с Ильинским шоссе до микрорайона Изумрудные холмы. Часть маршрута обозначена на карте бордовым, автомобили на этом участке практически не едут.

Также затруднен проезд по примыкающим к Волоколамскому шоссе улицам. Отмечается затор на дороге, соединяющей улицы Речную в Красногорске и Зенитчиков в московском районе Митино.

На Пятницком шоссе участок от ТЦ «Отрада» до поворота на поселок Отрадное также обозначен на карте красным и бордовым. Дальше в сторону области пробка в районе поселка Светлые горы.