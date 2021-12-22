РИАМО - 22 дек. Признаки картельного сговора между ООО «Энергокомпозит» и ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» для поддержания цен на торгах выявлены на аукционе на обустройство освещения на дорогах в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Торги проводил комитет по конкурентной политике Московской области. Победитель должен был сделать работы по обустройству дополнительными линиями наружного освещения аварийно опасных участков автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Подмосковья, на дорогах Ложки - Поварово - Пятница, Свердловский – М-7 «Волга», а также на юго-западе области.

В ходе торгов данные компании отказались от конкурентной борьбы. Они подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к поддержанию максимальной стоимости контракта.

По данному факту было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм «Энергокомпозит» и «Компания Связьэнергомонтаж МО» по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции».