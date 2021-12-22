РИАМО - 22 дек. На заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками была одобрена кандидатура Бориса Грызлова на пост посла страны в Республике Беларусь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам первого замглавы комитета Константина Затулина, в соответствии с российским законом комитет Госдумы не определяет кандидатуру, но при этом он дает согласие в предварительном порядке на назначение посла или представителя страны в государствах СНГ.

Он добавил, что также представитель МИД РФ запросил у комитета Госдумы согласие на отзыв работающего в Белоруссии посла Евгения Лукьянова.

Грызлов является главой высшего совета партии «Единая Россия», а также полномочным представителем страны в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателем совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».