РИАМО - 22 дек. Победителей и призеров Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» из Подмосковья наградили в столице, передает корреспондент РИАМО.

Учредителями премии стали Росприроднадзор и центр «Арктические инициативы». В премии 12 номинаций, участвовали дети от 7 до 16 лет, всего в конкурсе участвовали 9,5 тыс. детей из 28 стран.

«У нас было выбрано около 200 победителей. Нам прислали огромное количество работ. Это именно работы, а не просто рисунок или субботник. Ребята до нас донесли интересные работы. Мы считаем, что это именно победа детей над взрослым прагматизмом и недоверием к экологии», - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Она добавила, что дети со всех стран одинаково ясно понимают опасность загрязнения окружающей среды и необходимость сохранения природы. На конкурс дети присылали разнообразные работы - от привычных рисунков до флешмобов и подкастов.

«Примером этого проекта мы хотим показать, насколько активно должны вовлекаться бизнес и государство в такие проекты. Когда Светлана Геннадьевна (Радионова – ред.) обратилась, мы с удовольствием ее поддержали, так как в этом миссия нашей организации», - рассказал заместитель генерального директора центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Так, 15-летняя Юлия Немцева из Наро-Фоминска заняла первое место в номинации «Экомир». 14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи заняла первое место в номинации «Экоэтикет». Кроме того, были отмечены и другие лауреаты из Подмосковья.

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