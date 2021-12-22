РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Жители подмосковного Красногорска могут заниматься физкультурой и спортом примерно на трети школьных стадионов городского округа, сообщила замглавы администрации муниципалитета Наталья Тимошина.
На лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в среду обсудили развитие детско-юношеского спорта. В расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике приняли участие представители областного парламента, региональных министерства физической культуры и спорта, министерства образования, совета депутатов и администрации Красногорска.
В качестве примера она привела стадион школы «Вершина» в деревне Путилково, который стал местом притяжения для жителей большого нового жилого комплекса «Мортонград». В декабре здесь начал работу каток.
Тимошина подчеркнула, что детям необходимо с дошкольного возраста прививать любовь к физкультуре и здоровому образу жизни.
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