РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Жители подмосковного Красногорска могут заниматься физкультурой и спортом примерно на трети школьных стадионов городского округа, сообщила замглавы администрации муниципалитета Наталья Тимошина.

На лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в среду обсудили развитие детско-юношеского спорта. В расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике приняли участие представители областного парламента, региональных министерства физической культуры и спорта, министерства образования, совета депутатов и администрации Красногорска.

«Красногорск - спортивный округ. У нас много объектов спорта, но если говорить о новых микрорайонах, без взаимодействия с объектами культуры и образования не обойтись. Треть школьных стадионов мы открыли для развития массового спорта», - сообщила Тимошина.

В качестве примера она привела стадион школы «Вершина» в деревне Путилково, который стал местом притяжения для жителей большого нового жилого комплекса «Мортонград». В декабре здесь начал работу каток.

Тимошина подчеркнула, что детям необходимо с дошкольного возраста прививать любовь к физкультуре и здоровому образу жизни.