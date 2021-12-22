РИАМО - 22 дек. Чтобы жители могли чаще и активнее проводить время на свежем воздухе, в Ленинском округе подготовят свыше 20 катков и хоккейных коробок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже сейчас функционируют катки на улицах Школьной и Завидной в Видном, поселках Новодрожжино, Горки Ленинские и Петровское, а также в поселке Совхоза им. Ленина.

Установившаяся морозная погода позволяет в ближайшие дни подготовить и остальные ледовые площадки. На городском катке стадиона «Металлург» укатана снежная подушка, заливают основной слой льда. Продолжается заливка катков на проспекте Ленинского Комсомола и в микрорайоне Купелинка в Видном, в поселках Володарского и Измайлово, в Молокове и Острове.

«В этом году мы откроем первый муниципальный каток с искусственным льдом – в Видном на улице Завидной, рядом со школой №10. Здесь завершается установка холодильного оборудования, будет организован теплый бокс с прокатом коньков, раздевалкой и кафе», - отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Планируется, что площадка будет функционировать до апреля ежедневно с 10:00 до 22:00.

Для любителей лыж в округе оборудованы четыре трассы. Они находятся в Видном, поселках Володарского, Развилка, Горки Ленинские.