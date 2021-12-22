РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Депутат, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Московской областной думе Лидия Антонова подарила участниками клуба «Активное долголетие» в Люберцах 130 пар палок для скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла в Доме ветеранов в рамках партийного проекта «Старшее поколение». На вручении также присутствовали руководитель люберецкой фракции «Единой России» в совете депутатов Александр Шлапак, председатель местной Общественной палаты Петр Ульянов и начальник управления соцзащиты населения администрации округа Ирина Мартынова.

По словам Антоновой, скандинавская ходьба – один из востребованных видов досуга в «Активном долголетии». В Люберцах этим видом спорта занимаются около 120 жителей старшего поколения.

«В Люберцах созданы все условия для развития этого направления. И это очень важно. В жизни главное – быть оптимистично настроенным человеком. Нужно делать то, что ты любишь, что приносит радость», - сказала Антонова.