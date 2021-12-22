РИАМО - 22 дек. Заторы в 9 баллов из 10 возможных образовались на улицах и магистралях Москвы в вечерний час пик, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки отмечаются на севере, западе, юго-западе, юге, юго-востоке МКАД, а также на ТТК, Садовом кольце и Бульварном кольце.

В центре города машинами перегружены набережные Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, улица Остоженка, Лубянский проезд, улица Большая Лубянка, Фалеевский переулок, улица Неглинная, Старомонетный переулок, улица Петровка, Большой Москворецкий мост, улица Большая Ордынка.

На выезде из Москвы в область пробки наблюдаются на Люблинской улице, Каширском шоссе, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте, Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Щелковском шоссе,

Как уточняет пресс-служба городского Дептранса, средняя скорость машин на МКАД сейчас составляет 30 км/ч, на ТТК - 21 км/ч, на Садовом кольце - 20 км/ч.

К 20 часам загруженность дорог снизится до 8 баллов, к 22 часам – до 3 баллов.

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