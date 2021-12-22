РИАМО - 22 дек. Московское областное УФАС России приняло решение о включении ООО «ЭПБ» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сведения о нарушении предоставил центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений, который заключил с компанией контракт на обследование и подготовку проектной и рабочей документации по капремонту системы отопления здания детского сада комбинированного вида №5.

В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта центр расторг документ в одностороннем порядке. На заседании комиссии регионального УФАС России фирма не представила свидетельств устранения нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении, а также изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭПБ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.