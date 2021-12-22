РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 24 055 случаев заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1351 случай коронавируса.

Всего на настоящий момент в регионе выявлено 629 513 случая заболевания, скончались 11 648 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 571 493 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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