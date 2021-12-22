РИАМО - 22 дек. В Московской области за минувшие сутки был зафиксирован 1 351 новый случай заболевания коронавирусом. Наибольшее число заражений было выявлено в Сергиево-Посадском округе (133), Люберцах (118), Домодедове (99), Дмитровском округе (60), Ленинском округе (59), Одинцовском округе (58), Истре (55) и Орехово-Зуевском округе (55), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

В городском округе Пушкинский зафиксировали 45 заражений, в Раменском округе – 44, в Жуковском, Мытищах и Серпухове – по 43, в Красногорске – 36, в Балашихе – 35, в Электростали – 32, в Клину – 31, в Коломне, Королеве и Подольске – по 27, в Воскресенске – 22, в Егорьевске – 20.

19 случаев заболевания коронавирусом было обнаружено в Шатуре, 18 – в Павловском Посаде, 17 – в Ивантеевке и Чехове, 16 – в Долгопрудном, по 15 – в Богородском и Волоколамском округах, по 14 – в Зарайске и Солнечногорске, 12 – в Кашире, 11 – в Лобне.

В Дубне выявили 10 случаев заболевания Covid-19, в Рузском округе – 9, в Щелкове – 6, в Лотошине, Лыткарине, Люберцах и Наро-Фоминском округе – по 5, в Дзержинском и Котельниках – по 4, в Краснознаменске, Озерах, Химках и Шаховской – по 3, в Черноголовке – 2, в Лосино-Петровском, Можайском округе, Ступине и Фрязине – по 1.

Не было зафиксировано случаев заражения в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Серебряных Прудах, Талдомском округе и Электрогорске.

С начала пандемии в регионе выявлено 629 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 648 человек. Выздоровели и выписались 571 493 человека.