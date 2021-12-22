РИАМО - 22 дек. В Подмосковье объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос за 9 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, почти на 35%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, это рекорд с 2013 года, когда за тот же период объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) составил 4,74 млрд долларов. За 9 месяцев с начала 2021 года общий объем этой категории экспорта достиг показателя 6,38 млрд долларов.

«При сохранении нынешних темпов роста по итогам года область покажет максимальный годовой объем несырьевого неэнергетического экспорта, который может превысить отметку в 8 млрд долларов», – отметила Зиновьева.

Основу ННЭ региона составляют компьютеры, механическое оборудование, оптика, приборы и медицинская техника, продукция пищевой и фармацевтической промышленности.

Главными рынками экспорта подмосковных товаров являются Казахстан, Белоруссия и Китай. На долю этих государств приходится 46% всего ННЭ Московской области. При этом весь региональный экспорт охватывает свыше 140 стран.

Помощью региональным экспортерам занимается фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он помогает субъектам МСП и крупным организациям. В течение трех лет подряд фонд занимает первое место в рейтинге Российского экспортного центра.

В 2021 году поддержку регионального фонда ВЭД получили свыше 570 организаций Подмосковья. Это помогло компаниям заключить экспортные контракты на общую сумму более 49 млн долларов.

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