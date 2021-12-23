РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. С четверга в Балашихинском драматическом театре стартует фестиваль новогодних спектаклей, праздничные мероприятия будут проводиться до 13 января включительно, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый день - новая снежная история! На любой возраст, вкус, состав зрителей - выберете себе подходящий спектакль! Артисты ведущих московских театров покажут свои лучшие праздничные творения. Раус- программа в новогодних декорациях, танцы и игры вокруг новогодней елочки. Зимние забавы в помещении театра: катания на санках, с горки, ледяной лабиринт, игра в снежки, битва на снежных мечах», - говорится в сообщении.

В комнате Деда Мороза ребенок сможет пообщаться с ним, рассказать стихотворение и выбрать подарок. На каждом мероприятии будет присутствовать не более 30 детей и 20 взрослых одновременно.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(985)474-92-90.