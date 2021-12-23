РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В четверг в городском округе Мытищи состоится занятие школы матери перинатального центра Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Тема: «Грудное вскармливание, уход за новорожденным». Ведущая - специалист по грудному вскармливанию Марина Чуракова.

Место проведения: город Мытищи, улица Коминтерна, владение 24, перинатальный центр, 5-й этаж. Начало в 14:00, вход свободный.

В перинатальном центре МГКБ работают кандидаты медицинских наук, врачи высшей квалификационной категории. Ежегодно в центре на свет появляются более 3 тыс. малышей.