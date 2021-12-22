РИАМО - 22 дек. В Московскую область с начала прививочной кампании поступило более 5,8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Наибольшее количество поступивших в Подмосковье препаратов составляет вакцина «Спутник V». Также в регион поставляются «ЭпиВакКорону», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Как отметила зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, для удобства жителей и поддержания высоких темпов вакцинации необходимо создавать соответствующие условия. В Подмосковье все пункты вакцинации в полном объеме обеспечены препаратами.

«Прививку можно сделать как в поликлинике, так и в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах - в общей сложности в почти 400 пунктах. В пользу повторной вакцинации выбор сделали свыше 420 тыс. жителей», - добавила Стригункова.

Уточнить наличие вакцины жители региона могут в самом пункте вакцинации. Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.