РИАМО - 22 дек. «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов продлили в Москве и Московской области до 24 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности погоды. Он означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать в столице и области до 11 часов 24 декабря. Средняя температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Тверской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Ярославской и других областях ЦФО.

Ранее синоптики сообщили о том, что прошедшая ночь в Москве стала самой морозной для 22 декабря за последние 54 года.

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