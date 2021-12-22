РИАМО - 22 дек. В общей сложности 23 км рек расчистили в Подмосковье в этом году, также провели работы по очистке 47 прудов и озер, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Если говорить о расчистке рек, то в течение года удалось пройти в общей сложности 23 километра. В рамках первого этапа проекта расчистки Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью пройден участок протяженностью 18 километров», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Также расчищен пятикилометровый участок Воймеги в черте городского округа Рошаль.

«Работа эта непростая, учитывая уровень негативного воздействия на реки, заболачивание и зарастание акваторий, большие объемы донных отложений, но темпы расчистки мы выдерживаем», - добавил Разин.

По его словам, работы в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» идут с опережающими темпами.

За счет оптимизации расходов в нынешнем году удалось расчистить 47 водоемов вместо запланированных ранее 22. О объемах выполненных работ говорят цифры: после расчистки прудов и озер утилизировано 6 тонн мусора, извлеченного из акваторий и вывезенного с прибрежных полос, ликвидировано 82 незаконных водосброса, удалено свыше 400 сухостойных аварийных деревьев.