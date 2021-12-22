РИАМО - 22 дек. Началась разработка котлована детского сада в Кубинке Одинцовского округа. Учреждение рассчитано на 330 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Строители провели работы по ограждению стройплощадки и приступили к устройству временных дорог. Одновременно ведутся работы по разработке котлована под фундамент здания», - рассказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Согласно проекту, в трехэтажном здании детского сада разместятся просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, необходимые административные, кружковые и вспомогательные помещения. Его общая площадь составит более 5 тыс. кв. м.

Также в этом дошкольном учреждении будет создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Достроить детское учреждение и ввести его в эксплуатацию планируют в следующем году.