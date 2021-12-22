РИАМО - 22 дек. Реставрация усадьбы Гребнево в городском округе Щелково может занять примерно 2 года, сообщил журналистам глава городского округа Андрей Булгаков.

«Работы уже начались и закончатся в течение двух лет. Это реставрация самой усадьбы», – сказал Булгаков.

Он добавил, что работы по реставрации усадьбы проводит за свой счет предприниматель и общественный деятель Андрей Ковалев.

«Благоустройство земель, которые прилегают к усадьбе Гребнево, мы начнем в следующем году и в следующем году попробуем завершить», – добавил Булгаков.

Усадьба Гребнево является обширным архитектурно-парковым ансамблем в стиле классицизма, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД на территории Гребневского сельского поселения в округе Щелково.