РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Свыше 2 тыс. детей занимаются спортом в специализированных школах олимпийского резерва подмосковного Красногорска, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Дмитрий Герман.

На лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в среду обсудили развитие детско-юношеского спорта. В расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике приняли участие представители Мособлдумы, министерства физической культуры и спорта и министерства образования региона, Совета депутатов и администрации Красногорска.

«В округе функционируют две спортивные школы олимпийского резерва: МБУ КСШОР «Зоркий» и МБУ СШОР», - сообщил Герман.

Он добавил, что в спортшколе «Зоркий» 756 воспитанников занимаются футболом, 272 – лыжными гонками, 193 - фигурным катанием, 186 - хоккеем с мячом, 148 - волейболом, 77 - легкой атлетикой, 68 - художественной гимнастикой, 42 - тхэквондо.

В спортивной школе олимпийского резерва занимаются 535 человек.

«МБУ КСШОР «Зоркий» и МБУ СШОР не только приобщают детей к различным видам спорта, но и готовят спортивную смену для профессионального спорта», - подчеркнул Герман.