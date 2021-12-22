РИАМО - 22 дек. Лучшие муниципальные образования по итогам рейтинга-45 получили награды в Подмосковье, первые три места заняли городские округа Щелково, Котельники, Одинцовский, передает корреспондент РИАМО.

Первое место за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития Московской области в 2021 году и премию губернатора Подмосковья вручили городскому округу Щелково, глава – Андрей Булгаков. Второе место у городского округа Котельники, глава – Сергей Жигалкин; третье место у Одинцовского округа, глава – Андрей Иванов.

«Главное - это четкие задачи, поставленные губернатором перед моей командой в Щелкове. <…> Помимо доверия жителей, которое мы оправдываем и нужно дальше оправдывать, (важны – ред.) те люди, которые трудятся в Щелкове. Это заместители, рядовые служащие, которые делают реальную работу. Я им хочу сказать спасибо», — сказал Булгаков.

Он добавил, что есть общая цель – обеспечить лидерство, перемены в Подмосковье и, в частности, в каждом муниципалитете. Для каждого блока, будь то социальная сфера или отраслевая, должен стоять четкий KPI. По словам Булгакова, нужно сплотить коллектив, чтобы достичь этого результата.

«Вопросов в городе еще нерешенных достаточно. По каждой из наболевших тем, которые были 2-3 года назад в Щелкове, это и качество воды, и благоустройство дворов, общественных пространств, <…> мы везде наметили положительные изменения. Уже их делаем. И по каждому направлению есть конкретный план, как поправить», — подчеркнул глава Щелкова.

Глава Котельников Сергей Жигалкин отметил, что второе место округа в рейтинге стало результатом командной работы.

«Городской округ Котельники занял в рейтинге-45 второе место. Это результат работы одной огромной команды во главе с нашим губернатором (Андреем Воробьевым - ред.), нашего правительства и, конечно же, это и совет депутатов, и Общественная палата, и наши активные жители», - рассказал Жигалкин.

Как отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, муниципалитет уже два года подряд занимает в данном рейтинге третью позицию.

«Для нас это хороший результат. <...> Конечно, мы стремимся к первой позиции», - сказал Иванов.

Он отметил, что много внимания в муниципалитете уделяют Звенигороду, Саввино-Сторожевскому монастырю, благоустройству и дорогам.

«Мы стабильно из недели в неделю были в лидерах, в «зеленой зоне», <...> разбирали все жалобы и старались быстро находить решения», - уточнил глава округа.

Приоритетами на следующий год он назвал помощь обманутым дольщикам, решение проблем военных городков.

«Военные городки - это одна из самых больших и сложных задач на территории округа», - заключил Иванов.

Лучшее закрытое административно-территориальное образование

Премию губернатора региона как лучший среди закрытых административно-территориальных образований получил Звездный городок.

Временно исполняющий обязанности главы Звездного городка Алексей Викторенко отметил, что чувствует ответственность и гордость за округ.

«Конечно, будем стараться не только сохранить темп, но и увеличить его», - добавил он.

По его словам, городской округ наградили в основном за благоустройство.

«У нас прекрасные озера, улицы, приводится в порядок Звездный городок. Такого не было достаточно долгое время. <…> Приведение в порядок дворов, дорог, чистка озер, и это все продолжается. На данный момент уже заметно», - добавил Викторенко.