РИАМО - 22 дек. В Троицком и Новомосковском административных округах в течение 3 лет планируют возвести и ввести в строй 7 поликлиник и амбулаторий за счет бюджета города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«До конца 2024 года за счет средств бюджета города на территории ТиНАО планируется построить семь новых поликлиник и амбулаторий, которые обеспечат дополнительно 3320 мест в медицинских учреждениях», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что поликлиники и амбулатории планируют возвести в Сосенском, Филимонковском, Первомайском, Марушкинском, Кокошкине, Мосрентгене и Троицке. Там создадут комфортные условия для медиков и пациентов.

В медицинских учреждениях будут новейшее оборудование и мебель с учетом передовых технологий. Там будут посты охраны, современные системы видеонаблюдения. Прилегающие территории благоустроят. В зданиях будет безбарьерная среда. В поликлиниках и амбулаториях соберут штат высококвалифицированных специалистов и широкого, и узкого профилей.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что создание плотной сети поликлиник и станций скорой помощи и в сложившихся районах, и в планируемых к строительству кварталах позволит сильно повысить качество медобслуживания жителей новых территорий.

Жидкин отметил, что поликлиники обеспечивают оказание высококвалифицированной амбулаторной помощи, в них проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение заболеваний среди взрослых, подростков и детей.

Ранее мэр города Сергей Собянин на заседании Мосгордумы рассказал, что жители во всех районах столицы будут получать медпомощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. Число поликлиник под комплексную реконструкцию выросло до 200 зданий. Планируют открыть около 30 новых поликлиник в районах, где объективно не хватает медорганизаций.