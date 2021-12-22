РИАМО - 22 дек. Порядка 2 тыс. культурных мероприятий планируют провести в Подмосковье во время новогодних каникул, их посетят около 180 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Все музеи и театры организуют новогодние представления, мастер-классы, гуляния. Самым популярным представлением в театрах Подмосковья традиционно будет спектакль «Щелкунчик». Он есть в афишах Московского Губернского театра, театра «Русский балет» и Московского областного театра юного зрителя», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Также она посоветовала побывать на выставке в музее «Новый Иерусалим», Серпуховском историко-художественном музее, Сергиево-Посадском музее-заповеднике и экспозиции на других региональных музейных площадках.

А еще 25 декабря в Звенигороде в Культурном центре имени Любови Орловой состоятся танцевальные поединки Dance Fight League. Уникальность мероприятия в том, что его участники вступят в битву друг с другом по принципу боев ММА. В Звенигород приедут российские, украинские и казахские танцоры мирового уровня.