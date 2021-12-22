РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Балашихи о правилах безопасного поведения на снежных и ледяных горках. Чтобы отдых был приятным и безопасным, стоит внимательно относиться к выбору горки и средствам для катания, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Ни в коем случае нельзя использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Горки, склоны для катания – это место повышенной опасности.

«Родители! Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке и сами строго соблюдайте их: не съезжать с горки, пока не отошел в сторону перед вами спускающийся человек; не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону; не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребенку, что переходить горку поперек нельзя, даже если ему кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться и попасть под ноги съезжающим», - говорится в сообщении.

Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. Нужно стараться не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед, как при спуске, так и при подъеме.

Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.

Если соблюдать все эти несложные правила, можно обезопасить себя и окружающих от возможных травм и повреждений.