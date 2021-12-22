РИАМО - 22 дек. Пассажирский автобус «Мострансавто» съехал в кювет с трассы после столкновения с легковушкой в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария случилась в селе Кленово в 30 км от МКАД.

Автобус №1033 перевозчика Московской области ООО «Мострансавто» столкнулся с легковым автомобилем Volvo, после чего совершил съезд в кювет. Предварительно, пострадавших в автобусе нет.

По данным столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 1 человек, это пассажир автомобиля Volvo.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.