РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. В подмосковном Королеве в 2022 году более 80% бюджета направят на развитие социальной сферы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве состоялось заключительное в этом году заседание городского Совета депутатов под председательством Александра Ходырева. Депутаты утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Главное в нашей общей работе – обеспечить перемены к лучшему для каждого жителя. В нашем городе за прошедшие семь лет перемены уже затронули самые важные сферы, а в результате работы по привлечению инвестиций, дополнительных средств, оптимизации бюджет города за 7 лет вырос более чем в два раза – с 4 млрд рублей в 2014 году до 9 млрд рублей в 2022 году», - сказал Ходырев.

Бюджет на следующий год имеет социальную направленность. Расходы на 99% распределены на 18 муниципальных программ, и, как и в прошлые годы, более 80% направлено на развитие социальной сферы. Основные статьи расходов – сферы образования, благоустройства, строительства социальных объектов.

В 2022 году планируется благоустройство сквера академика В.Я. Бруя и парка с прудом по улице Ильича, который входит в состав Усадьбы А.Н. Крафта, строительство школы и детского сада на улице Легостаева и детской музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный, установка камер видеонаблюдения в подъездах домов в рамках программы «Безопасный регион». Также продолжится работа по обновлению дорог, дворов и подъездов, реконструкции объектов ЖКХ, реализация программы «Светлый город».