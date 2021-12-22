РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В школах Подольска дети начали голосовать за качество питания, после завтраков и обедов они опускают жетоны в урны с веселыми или грустными смайликами, сообщает администрация округа.

В Подольске каждый день проверяют организацию питания в школах. На днях представители комитета образования администрации округа вместе с заместителем председателя Общественной палаты Подольска Ириной Кошеленко проверили организацию питания в МОУ СОШ №27. Также проконтролировали организацию питания в МОУ Львовская СОШ №4, МОУ Гимназия №4. Пообщались с детьми и педагогами.

В Подольске как и во всех школах Московской области 21 декабря началось детское голосование. В школьных столовых установили урны для голосования после завтрака и обеда. На одной веселый смайлик «вкусно», а на второй грустный смайлик «невкусно». В школе №27 первыми проголосовали ученики 1 «А». Дети опускали жетоны в определенную урну и таким образом давали оценку качеству школьного питания.

Голосование продлится до 23 декабря. Также в этот период на Школьном портале проходит голосование для родителей.