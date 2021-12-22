РИАМО - 22 дек. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в среду днем. Ожидается, что к 17:00 дорожная загруженность вырастет до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие дорожные заторы зафиксированы на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, а также на большинстве дорог и набережных в центре города.

Серьезные затруднения в движении автомобилей зафиксированы на дорогах в районах станций метро «Проспект Вернадского», «Октябрьская», «Краснопресненская», «Достоевская» и «Бауманская».

Также значительные пробки зафиксированы на шоссе Энтузиастов, Каланчевской улице, а также Ленинградском и Ломоносовском проспектах.

К 17 часам дорожная загруженность вырастет до 9 баллов. Пробки спадут до 7 баллов лишь к 20 часам, а к 21 часу уменьшатся до 5 баллов.