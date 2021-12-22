РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Свыше 95 тыс. жителей подмосковного Красногорска занимаются массовым спортом в клубах и секциях, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Дмитрий Герман.

На лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в среду обсудили развитие детско-юношеского спорта. В расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике приняли участие представители Мособлдумы, министерства физической культуры и спорта, министерства образования Подмосковья, Совета депутатов и администрации Красногорска.

«На сегодняшний день в округе развивается более 50 видов спорта. Общее число занимающихся в спортивных школах, секциях, клубах, в общеобразовательных школах, в учреждениях, в объединениях граждан по месту жительства составляет 95 256 человек», - доложил Герман.

Он добавил, что для занятий физической культурой и спортом в округе функционируют 369 спортивных сооружений. В том числе два стадиона, 211 плоскостных спортивных сооружений, 70 спортзалов, 9 конноспортивных манежей, 1 лыжная база, 14 плавательных бассейнов, 2 крытых ледовых арены.