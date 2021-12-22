РИАМО - 22 дек. В столице продолжается активная работа по усилению контроля за трудовой деятельностью мигрантов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, градоначальник анонсировал повышение стоимости трудового патента для приезжих.

«В этом году мы увеличим стоимость патента до 5,9 тыс. рублей, он будет составлять около 6 тыс. рублей в месяц, что, в общем, обеспечивает вполне конкурентные платежи в бюджет со стороны мигрантов. Это гораздо больше, чем платят самозанятые граждане России», – сказал мэр в ходе выступления в Мосгордуме.

Он подчеркнул, что с 1 января 2022 года будет ужесточен контроль за мигрантами из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были внесены соответствующие поправки в федеральный закон.