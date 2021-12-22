РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В микрорайоне Климовск Подольска рабочие приступили к чистке крыш многоквартирных домов от сосулек, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году зима наступила строго по календарю. И почти за месяц она принесла множество погодных сюрпризов: снег, оттепель, сильные морозы. В результате на крышах многоквартирных домов образовались сосульки и снежные заносы.

В настоящее время рабочие управляющей компании МУП «СЕЗ» приступили к очистке кровель многоквартирных домов, находящихся в управлении.