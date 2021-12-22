РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Власти Подольска назвали сроки, когда пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамена (ОГЭ) и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в 2022 году, сообщает администрация округа.

Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора утвердили расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Проведение ЕГЭ разделили на три периода: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября. Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни - 2 и 3 июня. Затем 6 июня в основной период ЕГЭ проведут экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам - русскому языку и базовой математике для тех выпускников, которые не получили аттестат.

Проведение ОГЭ также разделили на три периода: досрочный - с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 15 сентября.