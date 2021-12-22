РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 дек. На территории городского округа Щелково в 2021 году был проведен капитальный ремонт 41 трансформаторной подстанции, отремонтировано 6,39 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4/6/10 кВ, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Было уделено большое внимание подготовке к зиме электросетевого оборудования, переданного на баланс компании в рамках программы консолидации сетей СНТ «Козино». Так, с опережением графика в нем отремонтирована ТП №579, заменены 1,738 км провода и 47 опор на ВЛ 0,4/6/10 кВ, что повысило надежность и качество электроснабжения СНТ «Козино» в осенне-зимний период.

В рамках работы по технологическому присоединению новых потребителей энергетики компании на территории Щелкова присоединили к электросетям 1 864 потребителя на общую мощность более 37,8 тыс. кВт. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 21%.

За этот год энергетики ВЭС первыми в компании приступили к производству работ без снятия напряжения в сети. Приняли участие в командно-штабном учении по ликвидации условной ЧС в пожароопасный период, которым руководил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Провели испытания кабельных линий для организации освещения 4-го пускового комплекса ЦКАД и выполнили переустройство нескольких участков ЛЭП в рамках строительства автомагистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Выполнили принятую совместно с министерством энергетики МО комплексную программу по реконструкции электросетей в городских округах Егорьевск, Щелково и Орехово-Зуево.