РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Рабочие залили более 20 катков в подмосковном Подольске, центральными станут 3 хоккейные коробки по трем адресам, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

Зимой 2021-2022 гг в Подольске будут функционировать 40 катков, три из которых коммерческие. Так, в настоящее время рабочие уже залили 22 площадки для катания на коньках.

«К счастью, нас радует устойчивая минусовая температура. Рабочие продолжают интенсивно заливать оставшиеся катки. Полностью все площадки для катания на коньках будут залиты до 27 декабря. Также в настоящее время наносится брендирование на лед «Зима в Подмосковье», а борта хоккейных коробок обклеиваются тематическими баннерами», - сказал Назаров.

В текущем сезоне в округе будет 3 центральных катка: в поселке Дубровицы, в ФСК «Заречье» и на улице Энтузиастов. Также на местах для катания установят флажки.