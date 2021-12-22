РИАМО - 22 дек. В столице для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции создана мощная медицинская группировка и задействованы современные платформы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В городе создана мощнейшая группировка медицинских сил по борьбе с ковидом. Амбулаторное звено, тестирование, стационарное звено, телемедицина, информационные платформы. Это создано для того, чтобы не только сегодня, но и завтра быть уверенными, что мы справимся с любыми вызовами пандемии», – сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.

Он добавил, что на сегодняшний день в столице созданы специальные стационарные корпуса для борьбы с инфекцией, при этом плановая медпомощь гражданам оказывается в полном объеме.

Ранее Собянин сообщал, что более 100 млрд рублей уже потратила столица на поддержку предприятий и граждан во время пандемии коронавируса.