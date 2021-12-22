РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Детский сад на 120 мест в жилом комплексе «Пехра» подмосковной Балашихи ввели в эксплуатацию, соцобъект расположен на первом этаже корпуса №4 на улице Яганова, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик ГК «Гранель» возвел объект за счет внебюджетных источников финансирования.

«Всего по проекту в жилом комплексе «Пехра» предусмотрены 4 детских сада в сумме на 720 мест, школа на 1500 учащихся и 3 встроенно-пристроенных поликлиники всего на 250 посещений в смену. Все соцобъекты будут переданы в муниципальную собственность», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Общая площадь введенного детского сада – 1 549 кв. м, он рассчитан на 5 групп. Кроме основных помещений, здесь предусмотрены залы для физкультуры и музыкальных занятий.

Объект приспособлен и для воспитанников с ограниченными возможностями. На территории организованы игровые площадки, а также общая спортивная зона.