РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Проверку начали по факту аварии с легковым автомобилем на Юбилейном проспекте в Реутове, в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 20 декабря в 15:45 на Юбилейном проспекте у дома 54, водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства данного инцидента.