РИАМО - 22 дек. Кремлевскую елку каждый год наряжают 22 декабря, это уже стало доброй традицией. В этом году ее вновь нарядили в стиле сказки «Морозко», сообщает kp.ru.

В таком стиле главная елка страны украшена второй год подряд, потому что в прошлом году ее смогли видеть немногие из-за пандемии коронавируса.

Однако в этом году к прошлогоднему наряду добавили коричневые шишки, синие и золотые шары. Все игрушки морозоустойчивые.

Благодаря перламутровым переливам, все украшения будут блестеть в любую погоду и время суток. Их дизайн напоминает жемчужины Московского Кремля – купола, арки Грановитой палаты и узоры стен.

На лесную красавицу повесили свыше 1,1 тыс. украшений, ее обвивают 300 м бус и 38 светодиодных шаров. В этом году елку доставили из подмосковного Щелкова. Дереву 94 года, а ее высота – 28 м.

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