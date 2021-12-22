РИАМО - 22 дек. В Томилине в городском округе Люберцы после замены 7-метровой елки на 2-метровую установили еще одну ель. На этот раз высота новогоднего дерева составляет 10 метров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее от жителей Люберец поступило обращение по поводу ситуации с новогодней елкой в Томилине. 1 декабря администрация округа установила 7-метровую елку в честь Нового года, однако 14 декабря данная ель была демонтирована, а на ее месте установили 2-метровую. Глава округа Владимир Ружицкий пообещал разобраться в ситуации и выяснить подробности. ​

«Даже последний пример с этой 2-метровой елкой Владимира Петровича Ружицкого заключается в том, что он поставил не 7-метровую елку на утро следующего дня, а 10-метровую», – сказал Воробьев на заседании Высшего совета Московской области.

Губернатор также отметил необходимость искать способы, как действовать быстрее при решении тех или иных запросов жителей.