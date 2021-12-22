РИАМО - 22 дек. С 2011 года на территории столицы были проведены работы по реставрации 1,7 тыс. памятников архитектуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В начале 2010 года количество памятников, находившихся в аварийном состоянии, было порядка 40-50%», - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.

Он подчеркнул, что в городе стоит задача - в дальнейшем не ослаблять эти темпы, не уменьшать объемы реставрации.

«И сделать так, чтобы в Москве вообще не было руинированных или аварийных памятников архитектуры», - добавил мэр.

Ранее столичный градоначальник назвал московскую программу реконструкции самой крупной в мире. Также он добавил, что с начала этого года в мегаполисе было отреставрировано свыше 170 памятников культуры.